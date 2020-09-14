Министерство обороны Японии и Силы самообороны получили инструкции на случай встречи с неопознанными летающими объектами (НЛО), которые в том числе предписывают осуществить сбор информации об объекте в максимально возможном объеме. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на NHK.

Соответствующие указания были одобрены главой Минобороны Таро Коно и разосланы по ведомствам в письменном виде.

В частности, инструкции содержать требование к летчикам в кратчайшие сроки проинформировать командование о появлении неопознанного летающего объекта или беспилотника. Кроме того, в документе закреплены требования провести анализ полученных данных и оценку возможной угрозы безопасности Японии. Также пилоты должны сделать фотографии или видео объекта.

Коно в апреле распорядился подготовить и инструкции для Сил самообороны на случай встречи с НЛО. При этом тогда министр уточнил, что он не верит в их существование.

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