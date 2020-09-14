Правящая партия «Ени Азербайджан» (ПЕА) обратилась к международному сообществу, международным политическим партийным организациям и политическим партиям-партнерам в связи с незаконным заселением Нагорного Карабаха армянами.

В обращении отмечается, что Армения, оккупировавшая 20 процентов международно признанных территорий Азербайджана, продолжает развивать свою враждебную политику в отношении Азербайджана и предпринимать шаги, обостряющие ситуацию в регионе.

В обращении, нацеленном на то, чтобы привлечь внимание международного сообщества к зверствам, провокациям армян, а также к незаконному переселению армян из разных стран на оккупированные территории Азербайджана, далее сказано:

«Армения, совершившая в июле военную провокацию, которая привела к гибели одного гражданского лица и многочисленных военнослужащих, на территории близкой к региону, где проходят играющие особую роль в обеспечении энергетической безопасности Европы нефте- и газопроводы, на государственной границе Армении и Азербайджана, вскоре после этого предприняла попытку совершения военной провокации на другом участке границы.

Руководство Армении, наращивающая интенсивность военных провокаций наряду с этим срывает мирные переговоры своей деструктивной, безответственной риторикой, а теперь вступила на новый, еще более агрессивный этап политики незаконного заселения оккупированных территорий Азербайджана.

Пока страны мира, в том числе Азербайджан, прилагали усилия с целью ликвидации последствий трагедии в Ливане, были заняты оказанием гуманитарной помощи этой стране, Армения злоупотребляет этой трагедией в целях изменения демографического состава оккупированных территорий. Согласно армянским источникам, несколько семей ливанских армян уже заселены в оккупированном нагорно-карабахском регионе Азербайджана, и планируется привлечение к этому процессу максимального количества ливанских армян.

В течение многих лет Армения незаконно заселяет армянами из некоторых стран Ближнего Востока Нагорно-Карабахский регион и прилегающие районы Азербайджана. Факт незаконного заселения Арменией также отражен в соответствующих отчетах миссий ОБСЕ по установлению фактов.

Незаконное заселение армянами Нагорного Карабаха является частью политики аннексии Армении под предлогом «репатриации» и «гуманитарной помощи». Попытки проводить политику заселения и целенаправленно изменять демографический состав оккупированных территорий являются грубым нарушением международного гуманитарного права, включая Женевские конвенции 1949 года. Согласно 4-й Женевской конвенции о защите гражданского населения во время войны, оккупант не может переселять свое гражданское население на оккупированные территории.

Согласно международному праву, ведение политики заселения оккупированных территорий страной-оккупантом является военным преступлением, и в этой связи, незаконно заселяя оккупированные территории Азербайджана, Армения совершает очередное военное преступление

Парадоксально, но этими действиями Армения нарушает не только международное право, но и свои собственные законы. Статья 390 Уголовного кодекса Армении гласит, что выселение населения страной-оккупантом с оккупированных территорий и заселение этих территорий своим населением является серьезным нарушением международного гуманитарного права и влечет за собой наказание в виде 8-12 лет лишения свободы. Следует отметить, что Армения использует перемещенных лиц из Сирии и Ливана как вооруженных наемников и делает их жертвами своей авантюрной политики.

Так называемый «режим», созданный и управляемый Арменией на оккупированных азербайджанских землях, недавно заявил о своем намерении оккупировать другие территории Азербайджана, и пригрозил нанести ракетный удар по густонаселенному городу Гянджа.

Политическое и военное руководство Армении, которое фактически отказывается от переговоров, и озвучивает откровенно провокационные призывы, совершает действия, направленные на аннексию азербайджанских территорий, несет ответственность за эскалацию ситуации и любые возможные провокации и вооруженные инциденты», — подчеркивается в обращении.

Далее в документе сообщается, что Азербайджан, как всегда, привержен мирному урегулированию конфликта на принципах уважения к международному праву, территориальной целостности и суверенитету, а также на основании резолюций Совета безопасности ООН №№ 822, 853, 874 и 884, требующих безоговорочного вывода оккупационных сил Армении с территорий Азербайджана.

«Во имя обеспечения в регионе мира, стабильности и справедливости партия «Ени Азербайджан» призывает международную общественность, международные политические партийные организации и политических партий-партнеров осудить провокационные действия Армении и потребовать положить конец незаконному заселению оккупированных территорий Азербайджана», — говорится в документе.

Minval.az