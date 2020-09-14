Президент Франции Эмманюэль Макрон лично занимается организацией провокаций против Турции, заявил турецкий министр обороны Хулуси Акар.

«Провокации в отношении Турции организуются под непосредственным началом президента Франции Макрона», — сказал он в интервью агентству «Анадолу».

«Только за последние 15 дней было проведено 4 масштабных международных учения с участием ВВС, ВМС и сухопутных сил Греции. Это ли не провокация?», — добавил министр обороны Турции. По его мнению, «политикой Афин управляют извне».

«Макрон осознает падение своего политического рейтинга и пытается «загладить» ошибки в глазах общественности путем односторонних инициатив связанных с Турцией. Мы надеемся, что наши соседи в лице Греции не пойдут на поводу у французов. Афины не должны становиться орудием плана «спасения Макрона»», — отметил министр.

В последние месяцы ситуация в восточном Средиземноморье осложнилась в связи с активизацией геологоразведочной деятельности Анкары в этом районе. Турция ведет нефтегазовую разведку в водах, которые Греция считает своей исключительной экономической зоной.

В конце июля министерство обороны Греции сообщало о начале совместных военных учений с Францией, Италией и Кипром в восточном Средиземноморье.

В свою очередь в Анкаре обвиняли Париж в дестабилизации ситуации в Восточном Средиземноморье. В минувшую субботу президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган также заявлял, что Греции следует либо вступить в переговоры о спорных вопросах в Средиземном море, либо быть готовой иметь дело с последствиями ее политики.

Minval.az