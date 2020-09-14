Министр информационных и коммуникационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми сообщил об успешном завершении испытаний самого современного спутника Ирана «Парс-1», передает IRNA.

«Парс-1 — самый современный спутник, созданный иранскими специалистами. Глава иранского центра космических исследований сегодня сообщил об успешном завершении испытаний этого спутника», рассказал журналистам Азари Джахроми.

Он сообщил, что на следующей неделе Космическое агентство Ирана получит спутник Парс-1. «Отныне исследователи Иранского института космических исследований займутся созданием», телекоммуникационного спутника «Нахид-2»», добавил министр.

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