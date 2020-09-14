Президент Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным сообщил, что французские специалисты подтвердили выводы немецких экспертов о том, что Алексея Навального отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Об этом говорится в сообщении Елисейского дворца, которое цитирует Le Monde.

Во время беседы Макрон призвал «незамедлительно пролить свет» на покушение на Навального. Он потребовал от российской стороны дать разъяснения в рамках достоверного и прозрачного расследования.

В Кремле сообщили, что телефонный разговор состоялся по инициативе президента Франции. «Обстоятельно обсуждена сложившаяся ситуация вокруг „дела А.Навального“, — сказано в сообщении администрации президента РФ. — Владимир Путин подчеркнул неуместность голословных, ни на чем не основанных обвинений российской стороны в данном контексте».

Путин сказал Макрону, что для выяснения реальных обстоятельств случившегося нужно, чтобы Германия передала в Россию биоматериалы Навального, а также официальное заключение по результатам взятых у него анализов. Кроме того, Путин считает, что немецким специалистам нужно наладить работу с российскими врачами.

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