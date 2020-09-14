Заразившегося коронавирусом бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони выписали из миланского госпиталя San Raffaele, куда он попал 3 сентября, пишет РИА Новости.

Выйдя из медучреждения, 83-летний политик обратился с небольшой речью к собравшимся сторонникам и тележурналистам.

«Спасибо, что пришли. Это стало самым опасным испытанием в моей жизни», — заявил лидер партии «Вперед, Италия».

В пятиминутном выступлении Берлускони поблагодарил итальянских политиков, выразивших ему поддержку после заражения, отметив, что она «позволила ему преодолеть самые тяжелые моменты, которых было очень много в первые три дня».

«Мои мысли обращены прежде всего к множеству заболевших COVID и их семьям. Каждый из нас подвержен риску заразить других, и я вновь призываю всех к максимальной личной и социальной ответственности», — заявил политик.

По словам Берлускони, анализ его теста показал, что вирусная нагрузка на организм оказалась самой высокой из десятков тысяч человек, наблюдавшихся в миланской больнице. «К счастью, когда мне это сказали, я уже выздоравливал от двусторонней пневмонии, которая превратила меня в пациента из группы наибольшего риска», — сказал Берлускони.

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