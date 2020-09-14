Официальный представитель Европейской внешнеполитической службы (ЕВС) заявил об осуждении казни 12 сентября иранским режимом 27-летнего спортсмена Навида Афкари.

«Европейский союз самым решительным образом осуждает эту казнь. Права человека остаются центральным аспектом нашего взаимодействия с Ираном. Мы продолжим взаимодействовать с иранскими властями по этому вопросу, в том числе через представительство ЕС в Тегеране, а также по отдельным делам, таким как недавняя казнь», — говорится в коммюнике, распространенном в понедельник в Брюсселе.

В документе напоминается, что Европейский союз выступает против смертной казни при любых обстоятельствах без исключения.

«Это жестокое и бесчеловечное наказание, которое не действует как сдерживающий фактор и представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и целостности», — сказано в заявлении представителя ЕВС.

Minval.az