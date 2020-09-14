Официальный представитель МИД Турции Хами Аксоя прокомментировал подписанные меморандум США и Кипра о создании на острове тренировочного центра. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он отметил, что подписанный документ «не будет служить миру и стабильности в Восточном Средиземноморье». Официальный представитель турецкого ведомства добавил, что последние решения США в этом регионе усиливают там напряженность.

Кроме того, по его мнению, соглашение может навредить решению «кипрского вопроса».

Аксоя подчеркнул, что глава госдепа США Майк Помпео в ходе визита на Кипр не стал проводить встречу с представителями турецкой общины.

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