

Президент США Дональд Трамп высказался о получении бывшим главой государства Бараком Обамой Нобелевской премии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его мнению, награда была получена политиком незаслуженно и «ни за что».

Глава Белого дома напомнил, что его предшественник получил Нобелевскую премию в скором времени после вступления в должность президента.

Трамп напомнил, что за последнее время был дважды номинирован на эту премию. Политик утверждает, что это благодаря его усилиям в разрешении сербско-косовского конфликта, а также арабо-израильского вопроса. Он также обвинил «фейковые СМИ» в том, что они не сообщили об этом.

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