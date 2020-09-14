США подозревают иранские власти в причастности к подготовке возможной ликвидации американского посла в Южно-Африканской Республике (ЮАР) Ланы Маркс, как ответа на убийство иранского генерала Касема Сулеймани. С таким утверждением выступила газета Politico со ссылкой на источники.

Собеседники издания заявили, что им было известно об «общей угрозе» в адрес посла еще весной, а в последние недели информация стала более явной. Послу, отмечает источник, якобы известно об угрозе нападения.

В издании уверены, что к предполагаемому заговору c целью убийства имеет отношение правительство Ирана. При этом, как пишет газета, нападение на посла является лишь одним из возможных вариантов мести за убийство Сулеймани.

Разведке пока не очень понятно почему целью стала именно Маркс, ведь если у нее и есть связи с Ираном, то очень небольшие. Скорее всего на такой выбор повлияло длительное, около 20 лет, личное знакомство с президентом США Дональдом Трампом.

По данным источников, правительство Ирана якобы управляет подпольными сетями в ЮАР.

В Госдепе, ЦРУ и Национальной разведки отказались комментировать информацию издания. Представитель Ирана в ООН, дипломат посольства ЮАР в Вашингтоне и Совет национальной безопасности США также не ответили на просьбу дать комментарий.

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