Президент США Дональд Трамп допустил возможность, что в будущем на этот пост будет избрана женщина. Его слова передает РИА Новости.

Как заявил Трамп, однажды в стране будет президент-женщина, но только не Камала Харрис, которая выдвигается в качестве вице-президента от Демократической партии. «Она худшая» — сказал он.

Ранее эксперты назвали Харрис настоящим кошмаром для Трампа. По мнению одного из них, борьба с ней станет серьезным вызовом для президента, поскольку она является чернокожей женщиной, то есть представляет собой то, против чего у американского лидера имеются стойкие предубеждения.

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