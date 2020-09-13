Даже легкое потребление алкоголя связано с более высоким риском ожирения и метаболического синдрома. К такому выводу пришли специалисты из Южной Кореи, проанализировав данные 27 миллионов человек. Результаты исследования были представлены на Европейском и Международном конгрессе по ожирению (ECOICO), пишет «Вокруг света» со ссылкой на MedicalXpress.

Ученые рассчитали, что регулярное потребление более половины стандартного алкогольного напитка в день (7 граммов этанола) увеличивает риск ожирения и метаболического синдрома как у мужчин, так и у женщин. В качестве стандартного алкогольного напитка ученые рассматривали небольшой бокал вина (118 миллилитров, или 14 граммов этанола) или бутылочку пива (335 миллилитров). Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения определяет стандартный алкогольный напиток как 10 граммов чистого этанола. Как мужчинам, так и женщинам ВОЗ не рекомендует употреблять более двух таких напитков в день.

В ходе исследования специалисты проанализировали данные о состоянии здоровья и потреблении алкоголя более чем 14 миллионов мужчин и 12 миллионов женщин. Даже после учета потенциальных факторов риска ожирения, таких как возраст, уровень физической активности, курение и уровень дохода, прослеживалась сильная связь между потреблением алкоголя и ожирением, а также метаболическим синдромом.

Так, у мужчин, потреблявших ежедневно 7–14 граммов этанола в день, риск ожирения и метаболического синдрома был на 10% выше, чем у непьющих людей. У женщин аналогичные объемы алкоголя увеличивали риск ожирения на 9%. Потребление более двух напитков (24 грамма этанола) в день увеличивало риск ожирения на 34% у мужчин и на 22% у женщин. Риск развития метаболического синдрома увеличивался при этом на 42% у мужчин и на 18% у женщин.

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