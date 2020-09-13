Турция выступает за диалог, все вопросы должны быть решены мирными, политическими путями.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.

«Греция вооружила 18 островов вопреки международным договоренностям. Афины пытаются усилить напряженность в регионе, уничтожают возможность диалога», — сказал Акар (цитата по «Анадолу»).

Министр подчеркнул, что Афины в обязательном порядке должны отказаться от провокативных шагов, приводящих к эскалации напряженности в регионе.

Турция выступает за диалог, все вопросы должны быть решены мирными, политическими путями, сказал министр.

«Напряженность и провокации не принесут пользы ни одной из сторон, в частности самой Греции», — сказал Акар.

Minval.az