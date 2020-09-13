Губернатор штата Луизиана (США) Джон Бэл Эдвардс объявил режим чрезвычайного положения из-за надвигающегося шторма «Салли». Об этом информирует «Гордон».

Он подчеркнул, что шторм может ударить по штату уже в понедельник утром, 14 сентября.

Эдвардс отметил, что пока точно не известно, куда ударит шторм, но под угрозой находится весь юго-восток штата Луизиана.

Губернатор также напомнил, что две недели назад Луизиана сильно пострадала от урагана «Лаура», который стал сильнейшим ураганом в истории штата. Жертвами «Лауры» стали как минимум 16 человек.

Minval.az