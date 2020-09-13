Греция наращивает оборонную мощь на фоне отказа от диалога с Турцией по напряженности в восточной части Средиземного моря.

Несмотря на экономический застой из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVİD-19), растущий дефицит бюджета, греческое правительство во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом планирует закупать новые военные самолеты, вертолеты и фрегаты.

Афины планируют увеличить втрое оборонные расходы страны и приобрести в ближайшие девять лет вооружения на сумму в 10 миллиардов евро.

Президент Франции Эммануэль Макрон — ярый сторонник Афин в разногласиях с Анкарой прилагает максимум усилий для того, чтобы именно его страна стала основным оборонным заказчиком Греции.

Решение Греции увеличить расходы на оборону подогрело аппетит и у других союзников по НАТО, таких как США, Германия, Великобритания, Испания и Нидерланды.

Власти Греции прилагают усилия к тому, чтобы внушить общественности целесообразность решения об увеличении расходов на оборону.

Как сообщают греческие СМИ со ссылкой на источники в Афинах, оборонные заказы Греции получат несколько стран, но львиная доля придется на Францию, с которой Афины стремятся укрепить военное сотрудничество, в том числе посредством совместных учений.

Уже в последующие месяцы Греция планирует выделить 1,5 миллиарда евро на приобретение оружия и боеприпасов. В числе прочих продолжаются переговоры по закупке торпед германского проихзводства.

Афины также планируют модернизировать свой парк F-16, для чего проводятся переговоры с американской Lockheed Martin. На этот проект Греция планирует потратить до 2027 года примерно 1,25 миллиарда евро.

Тем временем специалисты прогнозируют продолжение экономического спада в Греции, продолжающегося уже более десяти лет.

Оборонный бюджет страны, составлявший в 2008 году 7,24 млрд евро, снизился в 2018 году до 3,75 млрд евро.

Minval.az