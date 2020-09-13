Президент США Дональд Трамп упрекнул американские телеканалы в игнорировании его номинации на Нобелевскую премию мира. Об этом он заявил в ходе выступления перед сторонницами в Неваде.

Так, американский лидер напомнил, что его предшественник Барак Обама получил Нобелевскую премию практически сразу после того, как он пришел в Белый дом. «Он на самом деле и не знал, за что. И он прав — никто не понимал за что. А мы сделали столько всего, очень много вещей», — возмутился Трамп.

Он добавил, что считает очень важной свою номинацию и не понимает, почему телеканалы обошли стороной эту новость. «Представляете, президент вашей страны номинирован на Нобелевскую премию, а вечерние выпуски новостей на ABC, хотя они ужасны, CBS, которые тоже ужасны, а хуже всех NBC — ни одного упоминания, не говорят об этом», — подчеркнул американский лидер.

9 сентября депутат от норвежской «Партии прогресса» Кристиан Тибринг-Гедде номинировал Трампа на Нобелевскую премию мира. Так, за свою политическую карьеру глава государства якобы сделал больше для установления мира, чем другие номинанты на премию: в частности, его администрация сыграла «ключевую роль в установлении отношений между Израилем и ОАЭ», убежден норвежский политик.

Обама получил Нобелевскую премию мира в 2009 году, через девять месяцев после прихода в Белый дом. Награда была присуждена за «исключительные усилия по укреплению международной дипломатии и кооперации между людьми».

Minval.az