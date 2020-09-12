Франция зафиксировала рекордный ежедневный прирост зараженных коронавирусом. Об этом сообщает санитарное агентство страны Sante Publique, передает РИА Новости.

Так, за прошедшие сутки во Франции зарегистрировали 10 561 случай инфицирования COVID-19. Показатель впервые превысил отметку в 10 тысяч за все время пандемии. В четверг в стране выявили 9842 новых заболевших. Всего во Франции коронавирусом заразились 373 911 человек, скончались 30 910, большинство из них были госпитализированы.

За прошедшую неделю в больницы Франции доставили 2,4 тысячи человек, в реанимации находятся 417 пациентов.

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