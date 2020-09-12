Будущую войну США будут вести с сопоставимой по мощи державой, и она может обернуться колоссальными потерями, считает начальник штаба американских ВВС Чарльз Браун. Выдержки из его доклада «Ускорить изменения или проиграть» привел портал Defense News.

«Нужно быть готовыми к тому, чтобы вести войну с боевыми потерями и рисками для нации более похожими на те, с которыми мы столкнулись в эпоху Второй мировой войны», — цитирует портал слова Брауна.

Начальник штаба отметил, что решения предыдущего руководства не позволили добиться результатов, необходимых в виду быстро меняющейся гонки с Китаем и Россией.

По мнению Брауна, Вашингтон может столкнуться с государством, обладающим сопоставимым с США военным потенциалом.. В таком случае эти боевые действия будут существенно отличаться от тех, что американские войска вели на протяжении последних двух десятилетий.

«Будущая война не останется вдали от наших берегов», — сделал вывод новый глава штаба американских ВВС.

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