Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган привлек внимание к напряженности в восточной части Средиземного моря. Турецкий лидер призвал Грецию к отказу от ошибок в отношении Турции.

«Вы совершаете ошибку. Афинам не следует идти по неверному пути, а то потеряете», — заявил Эрдоган на симпозиуме на тему 40-й годовщины военного переворота 12 сентября 1980 года в субботу в Стамбуле.

Эрдоган отметил, что Греция, когда ей выгодно, называет Турцию соседом. Если так, то Афинам следует действовать как подобает соседу, отказаться от неверных шагов.

Президент Турции далее обвинил президента Франции Эммануэля Макрона в невежестве.

«Ты (Макрон) не знаешь историю. Не знаешь даже историю самой Франции. Он (Макрон) говорит, что у Франции проблемы не с турецкой нацией, а с Эрдоганом. Господин Макрон, у тебя будет гораздо больше проблем со мной лично. Не связывайся с турецким народом, и не связывайся с Турцией. История Африки — это история Франции, это вы убили миллионы людей в Африке», — заявил Эрдоган.

Турецкий лидер подчеркнул, что Париж «не имеет права преподавать урок человечности» Анкаре и об этом он заявил Макрону лично.

Minval.az