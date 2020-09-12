Международный олимпийский комитет (МОК) шокирован новостью о казни иранского борца Навида Афкари, который обвинялся в убийстве охранника и участвовал в протестных акциях. Об этом говорится в заявлении МОК, опубликованном пресс-службой организации.

27-летний Афкари был казнен в субботу утром. Ранее МОК призывал власти Ирана не приводить в исполнение приговор к высшей мере наказания, вынесенный Афкари. При этом суд Ирана счел Афкари виновным не только в участии в антиправительственных акциях, но и в убийстве охранника в городе Шираз в 2018 году.

«МОК шокирован сегодняшним заявлением, — говорится в сообщении. — Президент МОК Томас Бах на этой неделе лично обращался к верховному лидеру и президенту Ирана и просил пощады для Навида Афкари, уважая при этом суверенитет страны. Глубоко огорчает, что призывы спортсменов со всего мира и вся закулисная работа МОК вместе с Национальным олимпийским комитетом Ирана, Объединенным миром борьбы (UWW) и Федерацией борьбы Ирана не достигли цели. Наши мысли с семьей и друзьями Навида Афкари».

Minval.az