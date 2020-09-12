В отношении России и Беларуси следует расширить санкции. Так считают большинство финских депутатов Европарламента, сообщает Yle со ссылкой на портал Uutissuomalainen.

Они готовы ввести новые ограничительные меры или расширить уже существующие санкции против Москвы, если обнаружится, что власти РФ причастны к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального, которого 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете. Омские медики не нашли никаких ядов и назвали причиной состояния Навального «нарушение обмена веществ», затем Навального перевезли самолетом в Германию, и через несколько дней правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального отравили субстанцией из группы отравляющих боевых веществ «Новичок».

Также 13 из 14 финских евродепутатов считают, что ЕС должен расширить санкции против Беларуси, где уже больше месяца проходят акции протеста — люди выходят на улицу, чтобы выразить несогласие с результатами президентских выборов, на которых, по официальным данным, в шестой раз победу одержал Александр Лукашенко. Протесты в первые дни сопровождались жесткими задержаниями и избиением митингующих.

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