Однопалатный парламент Перу принял проект резолюции, согласно которой от своей должности президента страны отстраняется Мартин Вискарра. Об этом сообщает агентство Andina.

«За» проголосовали 65 депутатов, «против» – 36, воздержались 24 человека. Сторонники импичмента считают, что Вискарра не может занимать дальше свой пост из-за «моральной неспособности».

Для одобрения отставки необходимо было собрать минимум 52 голосов. Но теперь парламентариям предстоит определить дату решающего голосования по вопросу об отставке Вискарры, которому будет дана возможность выступить в парламенте. Известно, что он должен появится на пленарной сессии парламента 14 сентября.

Для окончательного смещения президента Перу с должности данную инициативу должны поддержать не менее 87 из 130 парламентариев. В случае импичмента обязанности главы государства будет исполнять председатель Конгресса.

Авторы резолюции отмечают, что президент препятствовал уголовному и парламентскому расследованию дела о певце Ричарде Свинге. Депутаты потребовали начать проверку, так как заподозрили, что Минкульт страны заключило контракт с артистом (настоящее имя Ричард Сиснерос), нарушив действующие нормы.

Резолюция о начала процесса импичмента была внесена после того, как были обнародованы аудиозаписи с голосом президента Перу. На них он признает, что встречался с Сиснеросом, однако ранее отрицал этот факт.

Вискарра стал президентом в 2018 году после отставки экс-главы государства Педро Кучински, против него был запущен процесс импичмента. До новой должности Вискарра, с 2016 года, занимал пост первого вице-президента.

Президентские и парламентские выборы в Перу пройдут 11 апреля 2021 года.

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