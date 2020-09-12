За последние 24 часа на севере Ирака и Сирии ликвидирован 21 террорист РКК, а за последние 10 дней число нейтрализованных боевиков достигло 118.

Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.

«ВС Турции ведут решительную и успешную борьбу с терроризмом в регионе. Операции будут продолжены вплоть до уничтожения последнего террориста», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Президент Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что с 1984 года, когда боевики РКК впервые осуществили кровавое преступление в Турции и до марта 2020 года, от рук этой кровавой организации погибли 7500 сотрудников сил безопасности Турции и 6800 мирных жителей.

США и Европейский союз внесли PKK в списки террористических организаций.

Несмотря на попытки Анкары найти пути урегулирования создавшейся ситуации, террористическая организация PKK с июля 2015 года возобновила вооруженные нападения.

В последние годы PKK стремится переложить ответственность за кровавые преступления в регионе на свои ответвления.

В Сирии террористы PKK прикрываются названиями PYD и YPG, а в последние два года называют себя «Сирийскими демократическими силами». В Иране PKK действует как «Партия свободной жизни Курдистана» (PJAK).

Minval.az