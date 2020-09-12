С начала пандемии коронавируса СOVID-19 число инфицированных в мире по состоянию на 08:00 мск субботы достигло 28 млн 481 тыс. 413 человек, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

Число жертв от связанных с вирусом заболеваний в мире составило 915 тыс. 356, излечились 19,2 млн.

Более 4 млн человек с начала пандемии заразились в США, Индии и Бразилии.

В Соединенных Штатах на 08:00 субботы суммарно выявлено 6 млн 443 тыс. 743 инфицированных, скончались 192 тыс. 979 человек, выздоровели более 2,4 млн.

В Индии на утро четверга зафиксировано 4 млн 659 тыс. 984 инфицированных, при этом число заболевших выросло за сутки на рекордные 97 тыс. 570, всего скончались 77 тыс. 472 человека, поправились более 3,6 млн.

В Бразилии число заболевших достигло 4 млн 282 тыс.164 человек при 130 тыс. 396 летальных исходах и 3,69 млн излечившихся.

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистике по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн жителей планеты достиг 118. В США на 1 млн населения скончались 596 человек, Бразилии — 613, Индии — 56.

Minval.az