Стефани Уинстон-Волкофф, бывшая подруга и помощница супруги американского президента Дональда Трампа Мелании, рассказала, что первая леди скрывает под маской таинственности.

Для публики жена главы Белого дома предстает «загадкой», люди начинают задаваться вопросом, все ли гладко в ее совместной жизни с 45-м президентом страны, отметила Уинстон-Волкофф в интервью BBC Newsnight. «Начинают идти обсуждения, а не жертва ли она, а не под домашним ли арестом, а не хочет ли она подать на развод и все такое», — сказала женщина, которая дружила с Меланией со времен ее помолвки в 2004 году.

На самом деле, по словам Стефани, первая леди является таким же манипулятором, как и Трамп. Уинстон-Волкофф согласилась с интервьюером, что это брак по расчету, который уроженка Словении (девичья фамилия Мелании — Кнавс) поставила на службу продвижению своих и семейных деловых и финансовых интересов. «Последние 20 лет Мелании были очень динамичными: от молодой, пока незамеченной модели, до встречи с Дональдом, рождения сына, получения гражданства Соединенных Штатов — и вот 10 лет спустя она первая леди страны!» — описала экс-помощница историю «Золушки с Балкан».

Стефани также подтвердила, что у первой леди натянутые, «токсичные» отношения с падчерицей — амбициозной дочерью Трампа Иванкой, стремящейся играть главные роли бок о бок с отцом.

Конец дружбе Трамп с Уинстон-Волкофф настал в 2018 году, когда последней «поставили в претензию» помощь в организации инаугурации ее мужа. Перед разрывом Стефани стала записывать разговоры с Меланией на диктофон. Эти беседы, а также более ранние воспоминания послужили Уинстон-Волкофф материалом для книги «Мелания и я», вышедшей в печать 1 сентября.

Мемуары могут нанести удар по Трампу в преддверии президентских выборов 3 ноября, когда он сойдется с кандидатом от демократов, вице-президентом предыдущей администрации Штатов Джозефом Байденом.

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