В США нашествие москитов привело к гибели домашнего скота в Луизиане, пишет «Газета.ру» со ссылкой на Usa Today.

Комариные рои нападают на коров, лошадей и других домашних животных Луизианы, а также оленей, после того, как ураган «Лаура» привел к росту популяции насекомых.

В общей сложности фермеры потеряли от 300 до 400 голов крупного рогатого скота, сообщил ветеринар Крейг Фонтено.

Массовая гибель скота от комаров не новое явление для штата. Подобное случалось после урагана «Лили» в 2002 году и урагана «Рита» в 2005 году. Однако нынешняя вспышка считается самой масштабной.

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