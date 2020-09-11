Мальдивы 10 сентября изменили правила въезда: теперь планирующим путешествие иностранным туристам необходимо до вылета из своей страны загрузить результаты ПЦР-тестов на коронавирус на правительственный портал.

«В четверг вступили в силу новые правила, обязывающие всех иностранных граждан загружать отрицательные результаты ПЦР-тестов на COVID-19 на иммиграционный портал Imuga непосредственно перед поездкой. Тестирование должно быть проведено не позднее, чем за 72 часа до планируемого путешествия», — говорится в сообщении на портале.

Справка с отрицательным результатом теста должна быть на английском языке, также в ней должны быть указаны название и адрес лаборатории, дата тестирования, а также имя и подпись ответственного лица. Ранее такую справку необходимо было предъявлять только при въезде в страну.

От требований загружать результаты теста перед прибытием освобождены граждане Мальдив, обладатели действующего разрешения на трудоустройство или рабочей визы, вида на жительство в республике, летный экипаж и младенцы в возрасте до года.

По словам главы Минтуризма Абдуллы Маусума, Мальдивы хоть и открыли границы для иностранцев с соблюдением довольно мягких требований, но стране необходимо обеспечить безопасность всех граждан, включая сотрудников индустрии гостеприимства, которые контактируют с туристами. «Новые требования гарантируют безопасность и защиту самих путешественников, посещающих Мальдивы, и будет способствовать росту турпотока в страну», — цитирует его «Интерфакс» со ссылкой на The Edition.

Minval.az