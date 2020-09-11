Заместитель главы судебной власти Ирана Али Багери сообщил о переписке с международными органами с целью преследования и противодействия оскорблениям мусульманских святынь.

«Мы переписывались с несколькими международными органами и подчеркнули, что они не должны позволять некоторым странам оскорблять святыни мусульман и обеспечить их интересы в этих обществах», — сказал он (цитата по İRNA).

Заместитель главы судебной власти Ирана назвал эти юридические документы демонстрацией того факта, что такие действия являются неоправданными и неприемлемыми в международном сообществе с точки зрения прав человека.

«На повестке дня стоят меры в этой области, чтобы использовать региональные и международные исламские институты, а также организации других стран для наблюдения за этими вопросами», — добавил он.

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