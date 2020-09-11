В Ираке первый раз за шесть месяцев с начала эпидемии коронавируса прошла пятничная молитва, в которой приняли участие тысячи верующих, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на «Дейли стар».

Богослужение на свежем воздухе прошло на востоке Багдада в районе Садр-Сити, и на него собралось множество сторонников влиятельного шиитского религиозного лидера Муктады ас-Садра.

При этом молящиеся носили маски и перчатки, а перед тем, как допустить верующих во внутренний двор мечети, у них меряли температуру. Также присутствующих обязали соблюдать дистанцию, а волонтеры разбрызгивали вокруг дезинфицирующее средство.

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