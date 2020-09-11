Турецкая армия провела учения у берегов Ливии, сообщает в пятницу в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

В рамках учений отработаны навыки взаимодействия морских судов и авиации в рамках поисково-спасательных операций.

Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/ficeTPjVlJ — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 11, 2020

В учениях приняли участие фрегат ВМС Турции TCG Gemlik и военные вертолеты.

Ведомство также распространило кадры с учений.

Minval.az