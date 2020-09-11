Турецкая армия провела учения у берегов Ливии, сообщает в пятницу в Twitter Министерство национальной обороны Турции.

В рамках учений отработаны навыки взаимодействия морских судов и авиации в рамках поисково-спасательных операций.

В учениях приняли участие фрегат ВМС Турции TCG Gemlik и военные вертолеты.

Ведомство также распространило кадры с учений.

Minval.az