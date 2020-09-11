Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не знает, когда завершится пандемия COVID-19 (заболевания, вызываемого новым коронавирусом). Однако она исходит из того, что человечеству удастся взять под контроль эту болезнь в течение пары лет. Такой ответ ТАСС дали в пресс-службе организации, комментируя исполняющиеся 11 сентября шесть месяцев с момента признания ВОЗ вспышки коронавирусной инфекции в мире пандемией.

ВОЗ называет пандемией «распространение нового заболевания в мировых масштабах». До 11 марта организация расценивала вспышку COVID-19 как эпидемию с многочисленными очагами. Вместе с тем еще 30 января ВОЗ объявила из-за нового коронавируса режим глобальной чрезвычайной ситуации, который действует до сих пор.

«На настоящий момент мы не знаем, когда завершится пандемия, однако считаем возможным, что при наличии глобальных усилий и применении современных технологий эту пандемию можно будет взять под контроль в течение пары лет», — отметила пресс-служба ВОЗ, подчеркнув, что странам следует «сосредоточить внимание на четырех приоритетах»: предотвращении проведения мероприятий, способных вызвать распространение инфекции, создании условий, в которых население могло бы «защищать себя само», поддержании основных служб здравоохранения и защите уязвимых групп населения, включая пожилых людей и людей с ослабленным здоровьем.

Minval.az