Число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило в пятницу 28 млн. Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных сейчас составляет 28 047 828, умерли 906 195 человек, выздоровел 18 849 981 заразившийся. Больше всего случаев заражения (6 395 603) зафиксировано в США. Далее следуют Индия (4 465 863) и Бразилия (4 197 889).

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