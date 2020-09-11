Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты обладают системами вооружений настолько секретными, что про них ничего не известно мировому сообществу. Соответствующее заявление он сделал перед журналистами перед вылетом в штат Мичиган. Об этом в четверг, 10 сентября сообщает ТАСС.

«У нас есть некоторые системы, о которых никто не знает», — заявил Трамп. Он предположил, что будет лучше, если положение дел продолжит оставаться таким.

Также, Трамп добавил, что ВС США теперь «сильнее, чем когда-либо». По его словам, только за последние 3,5 года США потратили около 2,5 трлн долларов на модернизацию вооруженных сил страны.

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