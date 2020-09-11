Нейросеть GPT-3, разработанная ИИ-компанией OpenAI (один из ее основателей — Илон Маск), написала колонку для британской газеты The Guardian. Ее заголовок звучит так: “Эту статью полностью написал робот. Тебе уже страшно, человек?”. Материал опубликован на сайте The Guardian.

Перед автором поставили задачу — создать эссе объемом около 500 слов о том, почему людям не нужно бояться ИИ.

“Журналисты написали лишь небольшое вступление, чтобы роботу было легче сориентироваться”, — пояснили в издательстве.

В статье говорится, что у ИИ нет цели навредить человечеству. Также, автор утверждает, что он — дружелюбный робот и слуга людей, хотя они ему и не доверяют. “Колумнист” призывает читателей больше доверять компьютерам, потому что главная задача технологий — сделать жизнь людей проще и лучше. Алгоритм добавил, что, наоборот, даже пожертвовал бы собой ради человечества. Также он добавил, что не хочет всемогущества — попросту неинтересно, как и всякого рода насилие.

Сообщается, что всего алгоритмы выдали восемь вариантов статьи, которые потом редакторы объединили в один материал.

“Править его было не тяжелее, чем текст человека — даже легче”, — заявили в редакции The Guardian.

Свою колонку алгоритм закончил цитатой Махатмы Ганди: “Маленькое тело, обусловленное духом и воодушевленное неугасимой верой в свою миссию, может изменять ход истории”.

“Смогу и я”, — добавила в конце GPT-3.

GPT-3 — новое продолжение нейросети GPT-2. Как и предшественник, она способна продолжать текст любого формата и стиля. Только теперь нейросеть стала мощнее и может создавать более связанные тексты.

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