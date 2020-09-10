Президент Сербии Александр Вучич заявил, что российский лидер Владимир Путин и министр иностранных дел Сергей Лавров извинились за пост официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, которым она прокомментировала визит сербской делегации в Вашингтон.Ранее сербский лидер провел телефонные переговоры с Путиным и Лавровым.

Вичич отметил, что с президентом России у него состоялся отличный разговор.

«Думаю, что вы могли видеть по реакции России, после неосмотрительного поста Марии Захаровой, каково уважение российского государства ко мне лично и к Сербии», — сказал глава Сербии (цитата по РИА Новости).

По его словам, российские президент и глава внешнеполитического ведомства РФ никогда ни за что не извинялись перед ним, но из-за поста Захаровой оба это сделали.

«Притом, что я даже не напоминал и как воспитанный человек никогда бы не этого не упомянул. Считаю, что у нас хорошие отношения и это для меня проходной и неважный инцидент», — резюмировал Вучич.

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