ВВС Ирана потребовали, чтобы беспилотники США покинули район проведения Тегераном военных учений «Зульфикар 99» у южных берегов страны, и это требование было выполнено, заявил представитель учений контр-адмирал Шахрам Ирани.

«Вчера, после объявления о (скором) старте военных учений «Зульфикар 99″ ВВС предупредили, чтобы все иностранные беспилотники, летавшие возле зоны учений, покинули этот район», — приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на «Мехр».

По его словам, после предупреждения «мы (Иран) наблюдали заметные изменения в активности американских беспилотников». «Они были вынуждены покинуть район, увидев готовность систем разведки, идентификации и обороны иранской армии», — сказал Ирани.

Он отметил, что начавшиеся учения привлекли внимание беспилотников США, которые попытались собирать информацию о маневрах, но были обнаружены иранскими военными.

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