Анкара решительно осудила нападки президента Франции Эммануэля Макрона в адрес руководства Турции.

«Макрон не оставляет попыток оклеветать Анкару на фоне провала анти-турецких планов Парижа во внешнеполитической сфере», — говорится в заявлении МИД Турции, распространенном в четверг в Анкаре.

Эммануэль Макрон движим рефлексами бывшего колонизатора, высокомерно пытаясь поучать других. Высказывания президента Франции – это показатель беспомощности и отчаяния, говорится в документе.

В Анкаре подчеркнули, что времена, когда Франция могла беспрепятственно продвигать интересы в мире остались позади.

В МИД Турции привлекли внимание к высокому рейтингу президента Реджепа Тайипа Эрдогана, входящего в число европейских политиков, заручившихся наибольшей поддержкой избирателей на выборах в своих странах.

«Позиция президента Турции основана на поддержке турецкого народа. Власти и народ Турции были и будут едины перед лицом безосновательных нападок», — говорится в документе.

В МИД Турции подчеркнули, что решение о разграничении исключительной экономической зоны в Средиземном море не имеет ничего общего с полномочиями Эммануэля Макрона.

«Вместо того, что выступать в качестве «адвоката» Греции и греческого Кипра, предпринимающих односторонние и провокационные шаги вопреки интересам Евросоюза, Парижу следовало бы призвать к диалогу и согласию в регионе. Этого требуют принципы союзничества в НАТО и общеевропейские интересы. Национализм и амбиции президента Франции способствуют росту напряженности в регионе, ставя под удар интересы Европы и ЕС», — отметили во внешнеполитическом ведомстве Турции.

«Попытки Франции, у которой нет выхода к восточной части Средиземного моря, критиковать действия Турции, абсурдны. Оставляем на суд французских избирателей жалкое положение Макрона, чей рейтинг в глазах общественности постоянно падает, говорится в документе», — говорится далее в документе.

Президент Франции ранее призвал «европейцев к более жесткой позиции в отношении правительства президента Реджепа Тайипа Эрдогана».

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