Судья канадского штата Квебек спустя пять лет принесла официальные извинения мусульманке, которую выгнала с зала суда из-за ношения хиджаба.

Извинения были принесены в ходе онлайн заседания членов Судебного совета штата Квебека, на котором слушалось дело судьи Элианы Маренго и мусульманки Рании эль-Аллул, передает «Анадолу».

Судья Маренго заявила, что совершила ошибку, потребовав у Эль-Аллул снять платок, и что сожалеет о причиненных неудобствах и неуважительном обращении.

Комментируя свое некорректное сравнение хиджаба со шляпой и солнцезащитными очками, Маренго сказала, что ее действия были продиктованы не стремлением оскорбить религиозные чувства женщины, а правилами поведения в здании суда.

Рания Эль-Аллул приняла извинения судьи Маренго.

В апреле 2015 года судья Маренго отказалась слушать дело мусульманки эль-Аллул по ДТП на том основании, что на женщине был хиджаб.

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