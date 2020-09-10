Сильный пожар разгорелся на территории порта Бейрута, столб густого черного дыма наблюдается за три километра от морской гавани, передает РИА Новости.

Генеральный директор ливанского красного креста сообщил телеканалу OTV, что густой черный дым над Бейрутом стал результатом поджога мусора в порту.

По данным ряда ливанских СМИ, пожар разгорелся на месте одного из ангаров на территории Duty Free.

На место прибыли пожарные части и военные для локализации пожара.

Minval.az