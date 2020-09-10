Турция больше не является партнером в Восточном Средиземноморье, заявил президент Франции Эммануэль Макрон, подчеркнув, что голос Европы в отношении Анкары должен быть «более единым и четким».

«Ясно, что Турция больше не является партнером в этом регионе», — заявил Макрон на пресс-конференции в Аяччо, где он находится с визитом.

Французский лидер подчеркнул, что «Турция подписала соглашение с правительством национального согласия Ливии, отрицающее законные права Греции». Макрон также указал на то, что «турецкие методы бурения в исключительной экономической зоне Кипра являются неприемлемыми». «Она (Турция) приумножает провокации, которые недостойны большого государства», — добавил он.

«Мы, европейцы, должны вести себя четко и твердо не в отношении турецкого народа, но правительства президента Эрдогана, поведение которого неприемлемо», — отметил Макрон.

«Наши красные линии понятны: уважение суверенитета всех стран-членов Евросоюза, уважение международного права, осуждение всех односторонних действий. Наше желание – избежать любой формы эскалации. Но это не означает пассивность … Цель – это соглашение. Турция сегодня должна прояснить свои намерения», — сказал Макрон.

Он также заявил, что голос Европы в отношении Турции должен быть «более единым и четким».

В четверг вечером на Корсике французская сторона проведет саммит с участием стран юга Европы — Португалии, Италии, Испании, Кипра, Мальты и Греции в контексте напряженности в Восточном Средиземноморье.

Minval.az