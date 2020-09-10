Обнаруженные в Черном море запасы природного газа позволят Турции сократить импорт энергоресурсов на 21 млрд долларов.

Об этом говорится в докладе норвежской консалтинговой компании Rystad Energy, сообщает агентство «Анадолу».

Согласно докладу, по предварительным данным запасы природного газа на черноморском месторождении «Сакарья» составляют 320 млрд кубометров, однако пока трудно сказать, каким точным объемом резервов обладает это месторождение.

Производственная мощность на новом месторождении предположительно составит 2,5-20 млрд кубометров газа в год.

При любом стечении обстоятельств добыча природного газа с данного месторождения значительно снизит турецкий импорт энергоресурсов – примерно от 200 млн до 1,5 млрд долларов в год.

Согласно подсчетам специалистов Rystad Energy, резервы «Сакарьи» помогут Турции снизить импорт энергоносителей в целом на 21 млрд долларов. Эта сумма в будущем может увеличиться в зависимости от цен на мировом рынке.

Добыча на месторождении «Сакарья» сделает Турцию более «устойчивой» за столом переговоров с поставщиками газа и в целом снизит зависимость от закупки голубого топлива.

Таким образом, турецкие импортеры смогут отойти от цен, индексируемых на нефть.

По данным Rystad Energy, потребление природного газа в Турции вырастет после двух лет снижения.

В 2019 году потребление природного газа в Турции составило 44 млрд кубометров, в 2030 году достигнет 59 млрд, в 2040 – 71 млрд кубометров.

Это также способствует значительному экономическому росту Турции.

Сегодня Турция обеспечивает 99 процентов спроса на природный газ за счет импорта. Главными экспортера газа в Турцию являются Россия, Иран и Азербайджан. Турция также покупает сжиженный природный газ из Алжира, Нигерии, Катара и США.

Доля СПГ в импорте природного газа в Турцию превысит 50 процентов.

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