Сербия передумает переносить посольство в Израиле в Иерусалим, как согласилась это сделать по требованию США, если еврейское государство признает республику Косово независимой страной. О таких намерениях администрации сербского президента Александра Вучича сообщил The Jerusalem Post близкий к нему источник.

«Такой шаг к тому же повредит хорошим отношениям Израиля и Сербии, они никогда не станут прежними», — подчеркнул собеседник израильского журналиста. Он сравнил вопрос признания Косова с вопросом признания Палестины, остро стоящим для израильских властей и населения.

Minval.az