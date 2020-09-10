Адвокат Эльман Пашаев, защищавший актера Михаила Ефремова по делу о смертельном ДТП, признался в нарушениях Кодекса профессиональной этики адвоката. Об этом он заявил ТАСС.

По его словам, общаясь с прессой во время защиты артиста, он сказал лишнее журналистам. Вместе с тем Пашаев оговорился, что квалификационная комиссия адвокатской палаты Северной Осетии не нашла нарушений в его адвокатской деятельности.

Пашаев также прокомментировал свое сотрудничество с Ефремовым, отметив, что оно закончилось после вынесения артисту приговора. Продолжится ли их совместная работа дальше, решать актеру, добавил он. Тем не менее Пашаев, по его словам, сейчас работает над развернутой апелляционной жалобой, которую подаст в Мосгорсуд через два дня. Адвокат считает, что именно он должен заниматься этим, так как им она была подана сразу после приговора.

Ранее 10 сентября статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов России Константин Добрынин сообщил, что в работе адвоката Пашаева были выявлены нарушения нескольких статей Кодекса профессиональной этики. В частности, он нарушил запрет обещаний результата доверителю и принцип «защищая, не обвиняй».

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