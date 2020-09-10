Менее чем за 40 лет популяции диких животных снизились на 68%. Об этом говорится в докладе Всемирного фонда дикой природы.

Согласно данным доклада, за последние 36 лет катастрофически сократились популяции более 4392 видов млекопитающих, птиц, рыб, рептилий и земноводных.

Исследование специалистов за период с 1970 по 2016 год показывает, что в Латинской Америке и Карибском регионе наблюдается 94-процентное сокращение популяций. Больше всего страдают обитатели пресных водоемов.

Ключевыми факторами уничтожения фауны является расширение сельскохозяйственного производства и чрезмерная эксплуатация дикой природы.

Ученые предупреждают, что из-за разрушения экосистем около миллиона видов животных, растений и насекомых могут полностью исчезнуть в ближайшие десятилетия и столетия.

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