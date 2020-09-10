Саудовская Аравия согласилась открыть свое воздушное пространство для всех рейсов из Израиля на Восток и в обратном направлении. Об этом сообщил Джаред Кушнер зять и старший советник президента США Дональда Трампа.

Кушнер напомнил, что Саудовская Аравия уже открыла свое воздушное пространство для рейсов Тель-Авив-Абу-Даби.

По его словам, власти саудовского королевства открыли полеты не только для авиасообщения между Израилем и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ), но и для всех рейсов с восточного направления в Тель-Авив.

Кушнер поблагодарил короля Салмана бин Абдульазиза и наследного принца Мухаммеда бин Салмана.

«Отныне любая азиатская страна может использовать воздушное пространство Саудовской Аравии для потела в Израиль. И король Саудовской Аравии Салман бин Абдульазиз и наследный принц этой страны Мухаммед бин Салман хотят, чтобы палестинцы работали над честной сделкой и улучшали условия жизни»,- сказал Кушнер.

Арабские страны не хотят, чтобы их прогресс был прерван отсутствием подвижек в палестино-израильском урегулировании, сказал он.

«Многие теряют терпение по отношению к палестинскому руководству. Надеюсь, что у палестинского народа хватит смелости и силы сесть за стол переговоров. Так, они сделают лучше для своего народа»,- добавил Кушнер.

Президент США Дональд Трамп объявил 13 августа о достижении договоренности по «полной нормализации» отношений между Израилем и ОАЭ.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал соглашение с Абу-Даби «историческим».

ОАЭ стали третьей арабской страной, нормализовавшей отношения с Израилем после Египта (1979) и Иордании (1994).

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