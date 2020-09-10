Госсекретарь США Майк Помпео в интервью журналисту Бену Шапиро высказался о возможной причастности Москвы к отравлению Алексея Навального. Слова Помпео приведены на сайте Госдепартамента США.

«Я думаю, что люди во всем мире видят эту деятельность такой, какая она есть. И когда они видят попытку отравить диссидента и признают, что существует значительная вероятность того, что это исходило от высокопоставленных российских официальных лиц, я думаю, что это плохо для русского народа. Я считаю, что это плохо для России, — заявил Помпео. — Я думаю, люди видят это и говорят, что это не то, чем страны, которые хотят быть сильными, важными и играть на мировой арене, — это не то, чем они должны заниматься. Вместо этого они должны продвигать свободу и демократию. Я думаю, что такие вещи оставляют настоящие темные пятна на репутации стран».

По словам Помпео, США дали России понять, что она должна наказать виновников. «Мы тоже сделаем все возможное, чтобы понять, кто несет ответственность», — добавил госсекретарь США.

Minval.az