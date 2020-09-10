Число умерших вследствие заражения новым коронавирусом в мире в четверг превысило 900 тыс. Об этом свидетельствуют данные на сайте американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

На первом месте по числу умерших находятся США — 190 649 летальных исходов. На втором и третьем местах — Бразилия (127 464) и Индия (73 890).

Всего, согласно информации университета, коронавирусом в мире заразились более 27 млн человек.

Minval.az