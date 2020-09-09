Власти Марокко объявили о продлении режима санитарного чрезвычайного положения на месяц на фоне роста числа заболеваний COVID-19. Об этом говорится в заявлении марокканского правительства, которое приводит РИА Новости.
Власти Марокко объявили о продлении режима санитарного чрезвычайного положения на месяц на фоне роста числа заболеваний COVID-19. Об этом говорится в заявлении марокканского правительства, которое приводит РИА Новости.
Дата: 2020/09/10 0:45
Раздел: Мир
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