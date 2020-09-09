Китай представляет угрозу безопасности Японии, Пекин силой хочет изменить статус-кво в регионе. Об этом заявил в среду министр обороны Японии Таро Коно.

«Будучи министром обороны, я могу сказать, что Китай стал угрозой безопасности Японии, у них есть возможности и есть намерение, мы должны очень внимательно следить за их поведением», — сказал Коно в ходе онлайн-дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS). Он отметил, что Япония вместе с США должны быть очень внимательны в мониторинге действий Пекина.

Глава минобороны Японии отметил, что Китай существенно увеличивает расходы на оборону в последние десятилетия и активизирует свою деятельность в регионе.

«Сейчас мы видим их намерение изменить статус-кво с применением силы… Мы очень обеспокоены намерениями Китая, что они хотят сделать», — сказал Коно (цитата по РИА Новости).

По его словам, если раньше он называл действия КНР «вызывающими озабоченность», то теперь считает их «представляющими угрозу».

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