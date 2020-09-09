Одновременное заражение гриппом и коронавирусом может приводить к смертельному исходу, рассказал врач-оториноларинголог Владимир Зайцев.

Как пояснил Зайцев, и грипп, и коронавирус вызывают проблемы с бронхами и легкими.

«В результате, человек получает два крайне неприятных и опасных состояния, организму вдвойне сложно – и так каждое из них бьет по двум точкам как минимум», — сказал врач, слова которого приводит издание «Аргументы и факты».

Также Зайцев добавил, что при одновременном заражении возникает нагрузка на сердечно-сосудистую систему, что может привести к полиорганной недостаточности.

В то же время врач отметил, что течение заболеваний зависит от многих факторов. Например, сон и спортивная подготовка помогают легче переносить заражение.

Minval.az